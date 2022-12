బాలీవుడ్ కండలవీరుడు సల్మాన్ ఖాన్‌ అఫైర్ వార్తలు ఎప్పుడూ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారడం కొత్తేమీ కాదు. గత రెండు దశాబ్దాలుగా సల్మాన్ ప్రేమ పురాణాలు జాతీయ, బాలీవుడ్ మీడియా హెడ్‌లైన్లను ఆకర్షించడం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పటికే పలువురు బాలీవుడ్ హీరోయిన్లతో సల్మాన్ అఫైర్ గురించి కథలు, కథలుగా వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా తెలుగు వారికి సుపరిచితమైన బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డేతో సల్మాన్ ప్రేమ వ్యవహారం బాలీవుడ్ మీడియాలో కథనాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

Pooja Hegde dating and had a relationship with Salman Khan. Umair Sandhu tweeted that, BREAKING NEWS : New Couple in Town !!! Mega Star #SalmanKhan fell in love with #PoojaHegde !! His production house also signed her for next 2 films !! They are spending time together now a days !! Confirmed by Salman Khan close sources.