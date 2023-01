దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ఆస్కార్ అవార్డు కోసం RRR సినిమాను ప్రపంచ సినీ దిగ్గజాలకు చేరువ చేయడంలో తన ప్రత్యేకతను నిలుపుకొన్నాడు. అంతర్జాతీయ సినిమా వేదికలపై తెలుగు సినిమా సత్తాను చాటడంలో జక్కన్న సఫలమయ్యాడు.

ఒకవైపు RRR సినిమాతో హాలీవుడ్‌లో తన అస్థిత్వాన్ని స్థిరపరుచుకోవడంతోపాటు మహేష్ బాబుతో తన తదుపరి సినిమా మార్కెట్‌కు మార్గాన్ని సుగమం చేసుకొనే ప్లాన్‌ను కూడా అంతర్లీనంగా అమలు చేయడం సినీ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నది. అయితే సోషల్ మీడియాలో మహేష్ బాబుతో రూపొందించబోయే సినిమా గురించి హైప్ ఏ విధంగా ఉందంటే...

English summary

Indian's popular director SS Rajamouli is setting a strong pillor at Hollywood. Before Oscar Awards, He is making huge promotional work. In this event, SS Rajmouli planning his next movie SSMB29 in big way.