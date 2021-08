సీనియర్ నటికి భారీగా టోకరా.. టాప్ హీరోయిన్ మేనేజర్ 60 లక్షల చీటింగ్‌.. అసలు జరిగిందేమిటంటే!

సినిమా పరిశ్రమ అంతా ఆర్థిక వ్యవహారాలతో ముడిపడి ఉండటం కారణంగా అనేక వివాదాలు బయటపడుతుంటాయి. అలాంటి వివాదాలను కొందరు నేరుగా బయటపెడుతుంటారు. మరికొందరి ఆ వివాదంలో సినీ వర్గాల్లోను, మీడియాలో నానుతుంటాయి. ఇలాంటి వివాదాల్లో హీరోయిన్లు, హీరోలను, ఇతర క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులను మేనేజర్లు, నిర్మాతలు ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్‌లో మోసగించడం సాధారణంగా బయటకు వస్తుంటాయి. తాజాగా టాలీవుడ్‌లో ఓ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టును మేనేజర్ చీట్ చేశాడనే విషయం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఆ వివాదంలోకి వెళితే..

English summary

Senior actress has cheated by manager issue become now talk of the industry. As per rumour, Manager cheated about 60 lakhs from Senior actress.