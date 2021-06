జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా నెక్స్ట్ పాన్ ఇండియా రేంజ్ లోనే విడుదల అయ్యేలా ఉన్నాయి. RRR సినిమాపై ప్రస్తుతం అంచనాలు ఏ రేంజ్ లో ఉన్నాయో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న ఆ సినిమా నెవర్ బిఫోర్ అనేలా హిట్టవ్వడం కాయమని తెలుస్తోంది. ఇక ఇప్పటికే మరో రెండు సినిమాలను లైన్ లో పెట్టిన ఎన్టీఆర్ మరో అగ్ర దర్శకుడికి కూడా ఓకే చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

No matter what kind of film Junior NTR makes, it is likely to be released in the next Pan India range. It goes without saying that the current speculations on the RRR movie are in any range. The film, directed by Rajamouli, seems to be hitting the mark as Never Before. It seems that NTR, which has already lined up two more films, has also said OK to another top director.