MAA Elections: పోటీలో ఐదుగురు ప్రముఖులు.. స్టార్ల మద్దతు మాత్రం ఒక్కరికే.. తెర వెనుక జరిగిందిదే

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్టుల బాగోగులు చూసేందుకు ఓ సంఘం ఉండాలన్న లక్ష్యంతో చాలా కాలం క్రితం 'మూవీ ఆర్టిస్టు అసోషియేషన్'ను ఏర్పాటు చేశారు. ఆరంభంలో దీనికి సీనియర్లను అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకునేవారు. అయితే, రానురానూ పరిస్థితుల మారడంతో ఈ పదవికి ఎన్నికలు అనివార్యం అయ్యాయి. దీంతో ఇద్దరు ముగ్గురు ఈ పోటీలో నిలుస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సారి మాత్రం ఏకంగా ఐదుగురు ప్రముఖులు ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. అయితే, ఇందులో మాత్రం ఒక్కరికే టాలీవుడ్‌లోని మెజారిటీ సభ్యుల సపోర్టు ఉందని తాజాగా తెలిసింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Movie Artist Association 2021 Elections will be Held on September. In This Fight Prakash Raj, Vishnu Manchu, Jeevitha And Hema Paricipating for President Post. In That List Tollywood Many Stars Support to Prakash Raj.