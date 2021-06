MAA Election: కోట్ల రూపాయలతో కూడుకున్న బలమైన కోరిక.. ఈసారైనా నెరవేరుతుందా?

అసలైన మా ఎన్నికలు సమరం మొదలైంది. టాలీవుడ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో ఈసారి నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా ముగ్గురు ప్రముఖుల మధ్య పోటీ జరుగుతుండటం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. రాష్ట్ర రాజకీయాలను తలపిస్తున్న మా ఎన్నికల్లో ప్రతిసారి ఒక బలమైన కోరిక హైలెట్ అవుతోంది. కోట్ల రూపాయలతో కూడుకున్న ఆ వ్యవహారం ఈ ఎన్నికల అనంతరం అయినా నెరవేరుతుందా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

Maa elections big demand on own office. The Movie Artist Association, which was started under the auspices of megastar Chiranjeevi, has received a lot of support. The association does not have the least sense of belonging, although nominal continue to be forthcoming. For the past few years he has been running a small office in the Film Chamber in Hyderabad.