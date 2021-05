మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తో సినిమా చేయాలని స్టార్ హీరోలందరికి ఒకప్పుడు చాలా కోరికగా ఉండేది. అయితే ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా ఆలోచనలో పడి స్టార్ హీరోల ఆలోచన కూడా మారుతూ వస్తోంది. దర్శకుడు ఎవరైనా సరే కథ ఎంత బలంగా ఉంది అని పాయింట్ పైనే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నారు. త్రివిక్రమ్ కూడా హీరోల రేంజ్ కు తగ్గట్లుగానే కథలను రాస్తున్నాడు. ఇక మహేష్ బాబు కోసం ఈ సారి నెవర్ బిఫోర్ అనేలా కథను సెట్ చేసినట్లు సమాచారం. ఇక త్వరలోనే ఒక స్పెషల్ సర్‌ప్రైజ్‌ కు ప్లాన్ రెడీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Another important thing is the information that trivikram has planned a special surprise for the movie on May 31st on the occasion of krishna birthday. According to the rumors circulating at the moment, rumors are circulating that the film is planning to release a concept poster as well as a Pan India-style film. And to know how true this talk is, we have to wait a few more days.