ఆ సినిమా కోసం పూర్తిగా లుక్ మార్చేస్తున్న చైతూ.. ఎక్కడా తగ్గట్లేదుగా!

అక్కినేని హీరో నాగ చైతన్య ఇప్పుడు వరుస సినిమాలు ఒప్పుకొని బిజీ బిజీగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఆయన ఇప్పటికే శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో లవ్ స్టోరీ అనే ఒక సినిమా పూర్తి చేశారు. సాయి పల్లవి హీరోయిన్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి కాగా, రిలీజ్ కూడా ఎప్పుడో కావాల్సి ఉంది. కానీ కరోనా కారణంగా ఈ సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించారు. ఈ సినిమా వాయిదా పడిన తర్వాత ఇటలీ వెళ్ళిన నాగచైతన్య థాంక్యూ అనే సినిమా షూటింగ్ షెడ్యూల్ కూడా పూర్తి చేసుకుని వచ్చారు. విక్రమ్ కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో రాశి ఖన్నా హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

ఈ సినిమా యొక్క చివరి షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో కూడా జరగాల్సి ఉంది. దిల్ రాజు నిర్మాణంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేయడాని కంటే ముందుగా ఆయన మరో సినిమా షూటింగ్ లో పాల్గొనాల్సి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అమీర్ ఖాన్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న లాల్ సింగ్ చద్దా సినిమాలో నాగ చైతన్య ముఖ్యమైన పాత్రలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. విజయ్ సేతుపతి నటించాల్సిన పాత్ర ఆయన డేట్స్ ఖాళీ లేకపోవడంతో చైతన్యకు దక్కిందని ముందు నుంచే ప్రచారం జరుగుతోంది.

English summary

Young actor Naga Chaitanya is presently busy with Thank film. As we all know Naga Chaitanya will be playing a crucial role in Aamir Khan’s upcoming movie Laal Singh Chaddha. He is adding up weight for this movie.