అఖండ స్టోరీ లైన్ లీక్.. రొటీన్ అయినప్పటికీ సరికొత్త ట్రీట్మెంట్.. సినిమాలో అదే హైలెట్ సీన్!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం మాస్ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో అఖండ సినిమా కూడా ఉంది. లాక్ డౌన్ కారణంగా ఈ సినిమా వాయిదా పడింది గాని లేకపోతే ఎప్పుడో థియేటర్స్ లోకి వచ్చేది. ఇక సినిమాకు సంబంధించిన రూమర్స్ రోజుకోటి వైరల్ గా మారుతోంది. ఇక ప్రస్తుతం సినిమా స్టోరీ లైన్ ఇదే అనే మరోక టాక్ కూడా వస్తోంది. బోయపాటి ఎప్పటిలానే రొటీన్ కథతోనే కాస్త డిఫరెంట్ ఎలివేషన్స్ ను క్రియేట్ చేసినట్లు సమాచారం.

English summary

Akhanda Cinema is also one of the most eagerly awaited movies by the audience. The rumors about the movie are going viral day by day. And now there is another talk coming that this is the movie story line. Information that Boyapati has created slightly different elevations with the same routine story as usual.