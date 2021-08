Project K: ప్రభాస్ సినిమాలో నాని, విజయ్ దేవరకొండ..బాక్సాఫీస్ బ్లాస్ట్ అయ్యే రోల్స్.. నిజమేనా?

బాహుబలి సినిమా తర్వాత పాన్ ఇండియా సినిమాల స్థాయి ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ప్రతి ఏడాది కూడా వాటి స్థాయి అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. కేవలం బడ్జెట్ లోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన సినిమాలకు గౌరవం దక్కుతోంది. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ చేస్తున్న సినిమాలు వివిధ దేశాల్లో కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారుతున్నాయి.

అసలు బాహుబలి అనంతరం ప్రభాస్ చాలా నెమ్మదిగా కొన్ని మినీ బడ్జెట్లో సినిమాలు సైతం చేయాలనుకున్నాడు. కానీ వచ్చిన పాన్ ఇండియా మార్కెట్ ను ఏ మాత్రం వదులుకోకూడదు అని డిసైడ్ అయ్యారు. ఒక విధంగా అలాంటి సినిమాలు చేస్తే ఇండస్ట్రీకి కూడా చాలా మంచిదని ప్రభాస్ పెద్ద సినిమాలను చేస్తున్నాడు.

English summary

Nani and vijay devarakonda special roles in prabhas project k movie. It seems that there is a chance that some more heroes will play important roles in this movie which is being screened by Vyjayanti Movies with great ambition. The names Nani and Vijay Devarakonda are also going viral on social media.