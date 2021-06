మరోసారి విజయ్ సేతుపతి - ఎన్టీఆర్ కాంబోపై షాకింగ్ న్యూస్.. ఈసారైనా సెట్టవుతుందా?

సినిమా ఇండస్ట్రీలో రూమర్స్ అనేవి ప్రతి సినిమాకు కామన్ అని అందరికి తెలిసిందే. అందులో కొన్ని అబద్ధాలుంటాయి. మరికొన్ని నిజాలు ఉంటాయి. ఇక కొందరు సడన్ గా మార్పులు కూడా చేయవచ్చు. ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ - విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్ మరోసారి వార్తల్లోకి రావడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. గతంలోనే వీరు కలిసి నటిస్తున్నట్లు అనేక రకాల కథనాలు వెలువడ్డాయి.

English summary

Everyone knows that rumors in the film industry are common to every movie. There are some lies in it. There are a few more facts. Some may even make sudden changes. The junior NTR - Vijay Sethupathi combination has once again become a hot topic in the news. There have been various reports that they have been acting together in the past.