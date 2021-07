నాయకులకు కౌంటర్ ఇవ్వడానికి సిద్దమైన సాయి ధరమ్ తేజ్.. ఏ మాత్రం భయపడకుండా..

మెగా యువ హీరోల్లో ఆ మధ్య హిట్టు కోసం ఎక్కువగా స్ట్రగుల్ అయిన వారిలో సాయి ధరమ్ తేజ్ ఒకరు. వరుసగా ఆరు అపజయాలు ఎదురైనప్పటికి ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. ఇక కథల విషయంలో అతని ఆలోచన విధానం కూడా మారుతోంది. ప్రస్తుతం అతను చేస్తున్న సినిమా ఒకటి ప్రస్తుత రాజకీయ నాయకులకు కౌంటర్ ఇచ్చేలా ఉంటుందట. సాయి మొదటిసారి ఒక పెద్ద రిస్క్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Next Sai Dharam Tej is coming with Republic movie. The expectations on that movie are tight. Directed by Devakatta, the film opens as a purely political drama.