Bhavadeeyudu Bhagat Singh కోసం పూజా.. విమర్శలు వస్తున్నా తగ్గకుండా షాకింగ్ రెమ్యునరేషన్

టాలీవుడ్ లోనే కాక దక్షిణాది భాషల్లో సత్తా చూపించాలని పూజా హెగ్డే ఉవ్విళ్ళూరుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అందులో భాగంగానే తెలుగులో దాదాపు టాప్ హీరోలందరితో నటించిన పూజా హెగ్డేకి ఇప్పుడు ఒక బంపర్ ఆఫర్ తగిలిందని అంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

As per sources Pooja Hegde Has Been Roped in as the Heroine for Power Star Pawan Kalyan Bhavadeeyudu Bhagat Singh, Pooja Hegde Being Paid Huge 5 Crores for the movie.