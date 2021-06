ఫ్యాన్స్ కి గుడ్ న్యూస్... ఆ విషయంలో అందరికంటే ముందున్న ప్రభాస్!

యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ బాహుబలి తర్వాత చిన్న సినిమాలు చేయడం లేదు. ఆయన చేస్తున్న అన్ని సినిమాలు ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో తెరకెక్కుతున్నాయి. బాహుబలి తర్వాత సాహో సినిమా చేసినా ఆయన రాధేశ్యామ్ సినిమా షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు. ఈ సినిమా కరోనా కారణంగా లేట్ అవుతోంది. ఈ సినిమా చివరి షెడ్యూల్ ఇంకా షూట్ చేయాల్సి ఉంది. అయితే తాజాగా షూట్ కి సంబంధించి ఆసక్తికర ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

Prabhas’s “Adipurush” makers shifted the shoot to Hyderabad due to increasing Covid-19 cases in Maharashtra. as per latest buzz Adipurush team is now heading back to Mumbai as the Covid-19 cases in the city are gradually decreasing.