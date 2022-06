ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందుతున్న ప్యాన్ వరల్డ్ మూవీ ప్రాజెక్ట్ K సినిమా షూటింగులో దీపిక పదుకోన్ అనారోగ్యం కారణంగా అనేక సమస్యలను యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్‌ ఎదుర్కొంటున్నారనే వార్త మీడియాలో రకరకాలుగా ప్రచారంలో ఉంది. గతవారం హైదరాబాద్‌లో జరుగుతున్న మూవీ షూటింగులో దీపిక తీవ్ర అనారోగ్యం పాలు కావడం తెలిసిందే. అయితే గతంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న వ్యాధి మరోసారి తిరగదోడిందనే విషయం సినీ వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీసింది.

ఆమె అనారోగ్యం కారణంగా షూటింగ్‌ సవ్యంగా సాగడం లేదు. దాని వల్ల ప్రభాస్‌కు సినిమా కష్టాలు మొదలయ్యాయి అనేది వైరల్ అవుతున్నది. దీపిక పదుకోన్‌ ఎదుర్కొంటున్న వ్యాధి ఏమిటి? ఆమె ప్రభాస్‌కు ఎదురైన సమస్యలు ఏమిటనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

Deepika Padukone has severe Anxiety issues. She got Panic Attack at the set of #ProjectK !! She is on Anti- Anxiety medications. Report suggest that, Is Prabhas not happy with Deepika Padukone due to facing Anxiety Issues in Project K sets?