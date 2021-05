ప్రభాస్ ఫుల్ ఖుష్…తెగ నచ్చేసిందట.. అంతా ఆమె గురించే చర్చ!

బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ రేంజ్ పెరిగిపోయింది. ఆయన పూర్తిగా చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలు చేయడం మానేశారు. బాహుబలి తర్వాత సొంత ప్రొడక్షన్ అయిన యు.వి ప్రొడక్షన్స్ సంస్థతో కలిసి సాహో అనే సినిమా చేశారు. ఇక ప్రస్తుతం అదే సంస్థతో రాధేశ్యామ్ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా కాక ఇప్పటికే ఆయన నాలుగైదు సినిమాలు లైన్ లో పెట్టాడు. అయితే తాజాగా రాధే శ్యామ్ సినిమా గురించి ఒక ఆసక్తికర అంశం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Baahubali star Prabhas along with a few other team members, recently watched a copy of Radhe Shyam. and he was impressed with Pooja’s work. As per reports, the actor kept praising the actress after watching her brilliant performance.