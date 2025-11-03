ఆ పాన్ ఇండియా మూవీ నుంచి తప్పుకున్న ప్రభాస్! ఆ వివాదమే కారణమా?
Prasanth Varma-Prabhas Project: టాలీవుడ్లో ఈ మధ్యకాలంలో అత్యధికంగా చర్చించబడుతున్న పేరు దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ (Prasanth Varma). "హనుమాన్" సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ క్రియేటివ్ ఫిల్మ్ మేకర్, ఒక్కసారిగా వివాదాల ముసుగులో చిక్కుకున్నాడు. నిర్మాతల ఆర్థిక అవకతవకల ఆరోపణలు ఇప్పుడు ఆయన కెరీర్ను సీరియస్గా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఈ ఆరోపణల ప్రభావం కేవలం ఆయన పేరు మీదే కాకుండా, ఆయనతో చేయబోయే స్టార్ హీరో ప్రభాస్ సినిమాపైన కూడా పడినట్లు తెలుస్తోంది.
తెలుగు సినిమా ప్రపంచంలో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న స్టార్ హీరో ప్రభాస్. బాహుబలి, సలార్, కల్కి 2898 AD వంటి భారీ చిత్రాలతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయన, ఇటీవల హోంబాలే ఫిల్మ్స్ (Hombale Films) సంస్థతో మూడు సినిమాల ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. ఈ సంస్థ "కేజీఎఫ్", "కాంతార" వంటి పాన్ ఇండియా విజయాలను సాధించిన నేపథ్యంలో, ప్రభాస్-హోంబాలే కాంబినేషన్పై ఇండస్ట్రీలో హైప్ క్రియేట్ అయింది.
ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, ప్రభాస్ ముందుగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో "సలార్ 2" చేయనున్నారు. మిగతా రెండు సినిమాలలో ఒకటి దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ ప్రభాస్ను ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ కథతో అప్రోచ్ చేసినట్లు టాక్. ఆ కథ ప్రభాస్కి నచ్చి, ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారని కూడా సమాచారం. అంతేకాదు, ఇదే కథను గతంలో బాలీవుడ్ స్టార్ రణ్వీర్ సింగ్కు వినిపించినట్లు ఇండస్ట్రీ టాక్ ఉంది.
కానీ ఇంతలోనే ప్రశాంత్ వర్మ చుట్టూ ఆర్థిక వివాదాలు చెలరేగాయి. "హనుమాన్" నిర్మాత నిరంజన్ రెడ్డితో ప్రారంభమైన ఈ సమస్య ప్రస్తుతం పెద్ద వివాదంగా మారింది. నిర్మాతల వర్గాల ప్రకారం.. ప్రశాంత్ వర్మ పలు నిర్మాతల వద్ద అడ్వాన్స్లు తీసుకుని సినిమాలు పూర్తి చేయకపోవడం, బకాయిలు చెల్లించకపోవడం వంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొందరు నిర్మాతలు ఆయనపై సాక్ష్యాలతో కూడిన ఫిర్యాదులు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారనే వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
దీంతో ప్రభాస్-ప్రశాంత్ వర్మ కాంబినేషన్పై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. ప్రభాస్ ఎప్పుడూ వివాదాలనుంచి దూరంగా ఉండే వ్యక్తి. తన ఇమేజ్, తన ప్రతిష్ఠకు ఏ మాత్రం మచ్చ రాకుండా చూసుకునే తత్వం ఆయనది. అందుకే, ఆయన చుట్టూ ఉన్న బృందం కూడా వివాదాల్లో ఉన్న దర్శకులతో కలిసి పనిచేయడాన్ని ఇష్టపడదని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాస్ ఈ ప్రాజెక్ట్పై పునరాలోచన ప్రారంభించారని, మరో దర్శకుడి పేరును పరిశీలిస్తున్నారని టాక్.
ఇక హోంబాలే ఫిల్మ్స్ సంస్థ కూడా ఈ వివాదంపై స్పష్టత కోసం వేచి చూస్తోందట. వారు పెట్టుబడులు పెట్టే ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో విశ్వసనీయత, ప్రొఫెషనలిజం అత్యంత ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంటారని తెలిసింది. దర్శకుడిపై ఇలాంటి ఆరోపణలు వస్తే ప్రాజెక్ట్ను నిలిపివేయడం లేదా మార్చడం కూడా సాధారణం.
మరోవైపు, దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ మాత్రం తనపై వస్తున్న ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా విడుదల చేసిన లేఖలో, "నేను ఎవరినీ మోసం చేయలేదు. నా ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో న్యాయం చేసే ప్రయత్నమే చేశాను. కొందరు వ్యక్తులు వ్యక్తిగత కారణాలతో నాపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. మీడియా వర్గాలు ఏకపక్ష కథనాలతో నా ఇమేజ్ దెబ్బతీస్తున్నాయి" అని పేర్కొన్నారు. "ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్" సంస్థతో తనకు ఎలాంటి పెద్ద వివాదం లేదని, కావాలనే తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొన్ని వర్గాలు ఈ అంశాన్ని విస్తరింపజేస్తున్నాయని అన్నారు.
అయితే, ఇండస్ట్రీలో మాత్రం పరిస్థితి వేరేలా ఉంది. "ప్రభాస్ క్లీన్ ఇమేజ్ స్టార్; ఆయన తన ప్రాజెక్టుల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉంటారు. అందుకే వివాదాల్లో ఉన్న దర్శకుడితో కలిసి సినిమా చేయడం కష్టమే" అని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇక ప్రశాంత్ వర్మ చేతిలో ప్రస్తుతం "జై హనుమాన్", "మహాకాళి", "అధీరా", "మోక్షజ్ఞ" సినిమాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ వివాదాలు కొనసాగితే, ఈ ప్రాజెక్టులకూ బ్రేకులు పడే అవకాశం ఉందని టాక్. మొత్తం మీద, "హనుమాన్"తో జాతీయ స్థాయిలో స్టార్ దర్శకుడిగా ఎదిగిన ప్రశాంత్ వర్మ ఇప్పుడు తన కెరీర్లోనే అతిపెద్ద సవాల్ను ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఒకవైపు నిర్మాతల ఆరోపణలు, మరోవైపు ప్రభాస్ లాంటి స్టార్ హీరోతో ఉన్న సినిమా ప్రమాదంలో పడటంతో పరిస్థితి ఆయనకు క్లిష్టంగా మారింది. టాలీవుడ్లో ఇప్పుడు "ప్రభాస్-ప్రశాంత్ వర్మ కాంబినేషన్ కొనసాగుతుందా? లేక వివాదాల వల్ల ఆగిపోతుందా?" అనే ప్రశ్నే వినిపిస్తోంది. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం రాబోయే రోజుల్లో తెలుస్తుంది. కానీ, ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ కాంబినేషన్ ప్రశ్నార్థకంగా మారిందనే చెప్పాలి.
