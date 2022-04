KGF Chapter 2 భారతీయ సినిమా పరిశ్రమ ప్రతిష్టను పెంచేలా భారీ వసూళ్లను నమోదు చేస్తున్నది. అయితే ఈ సినిమా దేశీయ సినిమా దిశను మార్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నది. అయితే కేజీఎఫ్2 సినిమా అందించిన ఉత్సాహంతో ప్రేక్షకులు kGF3 సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేజీఎఫ్3 గురించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలు మీకోసం..

English summary

KGF Chapter 2 setting fire at Indian Box office. Reports suggest that KGF3 will not have Karnataka backdrop & will be shot in USA & other countries. KGF3 is not happening before 2024