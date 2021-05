జక్కన్న దెబ్బ.. టెన్షన్లో పుష్ప యూనిట్.. మళ్ళీ మొదటికి?

ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ లో భారీ బడ్జెట్ సినిమాల చిత్రీకరణ పెరిగిపోయింది. దాదాపు అరడజనుకు పైగా స్టార్ హీరోలు ఉన్న నేపథ్యంలో వారి మార్కెట్ కి తగ్గట్టుగానే సినిమాల నిర్మాణ విలువలు కూడా పెరిగాయి. తెలుగు సహా భారతదేశంలో అన్ని భాషల ప్రేక్షకులు ఎదురు చూస్తున్న సినిమా ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఆర్ఆర్ఆర్ అని చెప్పక తప్పదు. నిజానికి ఈ సినిమా ఎప్పుడో రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కరోనా కారణంగా సినిమా రిలీజ్ వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ పుష్ప సినిమా మేకర్స్ లో టెన్షన్ లో పెట్టినట్లు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

SS Rajamouli has released a new poster of Young Tiger NTR as Komaram Bheem for their film on the occasion of the actor’s Birthday. poster also mentions that the movie is on track for the October 13th, 2021 release. this pushed pushpa unit into confusion.