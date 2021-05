బాలకృష్ణకు షాకిచ్చిన బడా హీరోయిన్: ఆ అనుభవంతోనే భయం.. అందుకే ఆమె ఎంట్రీ ఇస్తుందట

కొంత కాలంగా వరుస పరాజయాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నటసింహా నందమూరి బాలకృష్ణ. తన వందవ చిత్రం 'గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి' తర్వాత ఒక్కటంటే ఒక్క విజయాన్ని కూడా అందుకోలేకపోయిన ఆయన.. వరుస పెట్టి ఐదు సినిమాల్లో నటించారు. అయితే, వీటిలో ఒక్కటి కూడా సక్సెస్‌ను అందించలేదు. ఇలాంటి సమయంలో బోయపాటి శ్రీనుతో 'అఖండ' చేస్తున్నారు. దీని తర్వాతి చిత్రాన్ని కూడా అప్పుడే లైన్‌లో పెట్టుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నందమూరి బాలకృష్ణకు టాలీవుడ్‌కు చెందిన ఓ స్టార్ హీరోయిన్ షాక్ ఇచ్చిందట. ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Nandamuri Balakrishna Now Doing Akhanda Movie Under Boyapati Srinu Direction. After That He will do A Film with Gopichand Malineni. Now News is That.. Rakul Preet Singh Rejected This Movie.