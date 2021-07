RC15: రామ్ చరణ్ పాత్రపై ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేసింది.. అలాంటి హై వోల్టేజ్ కథను సెట్ చేసుకున్న శంకర్

సౌత్ ఇండస్ట్రీలో రూపొందుతున్న బిగ్గెస్ట్ మూవీస్ లలో రామ్ చరణ్ 15వ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి. సంచలన దర్శకుడు శంకర్ తెరకెక్కించనున్న ఆ సినిమా కథపై గత కొంతకాలంగా అనేక రకాల రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి. ఇక రీసెంట్ గా మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం అయితే లీక్ అయ్యింది. ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్ పాత్ర చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఉంటుందట. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Shankar’s film with Ram Charan has begun the pre-production work.He is now busy finalizing d script.The Telugu dialogue will be penned Popular writer SaiMadhavBurra. He thanked Ram Charan, Shankar, and Dil Raju for giving him this opportunity.