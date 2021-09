చైతుతో సమంత విడాకులు.. అసలు కారణం ఇదే.. డైవోర్స్ కోసం అక్కినేని ఫ్యామిలీ ఎన్ని కోట్లు చెల్లిస్తున్నారంటే?

సినిమా పరిశ్రమలో అక్కినేని నాగచైతన్య, సమంత విడాకుల అంశం గతంలో ఎప్పుడూ లేనంతగా ఇప్పుడు హాట్ హాట్‌గా చర్చ జరుగుతున్నది. మీడియాలో వారిద్దరి మ్యారేజ్ బ్రేకప్ వార్తలు గుప్పుమంటున్నాయి. అయితే తమ బ్రేకప్ గురించి సమంత పరోక్షంగా హింట్స్ ఇస్తున్నప్పటికీ.. అక్కినేని ఫ్యామిలీ మాత్రం గుంభనంగా వ్యవహరిస్తున్నది. అయితే నాగచైతన్యతో సమంత విడాకులు విషయం వాస్తవమేనని సినీ వర్గాలు ధృవీకరిస్తున్నాయి. అయితే సమంత విడాకుల వెనుక కారణాలు, నాగచైతన్య ఇచ్చే భరణం అంశాలు ఇప్పుడు మీడియాలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Popular Star couple in south, Akkineni Naga Chaitanya marriage break up with Samantha Ruth Prabhu news goes viral in the social media. As per report They are going to seperate in two, Three months. As per TOI, Samantha will reportedly receive a total of Rs 50 crore as alimony for the divorce