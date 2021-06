బంగార్రాజు కోసం సీనియర్ నటి.. నాగ్ కి అత్త పాత్రలో?

2016లో వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఊపిరి సినిమా తర్వాత నాగార్జున కు సరైన హిట్ పడలేదు.. ఈ ఏడాది వైల్డ్ డాగ్ సినిమాతో మళ్లీ ఆయన హిట్ అందుకున్నాడు. ఇక నాగార్జున ప్రస్తుతం రెండు సినిమాలు లైన్ లో పెట్టారు. ఇవి కాక ఒక తమిళ సినిమా అలాగే ఒక హిందీ సినిమాలో కూడా ఆయన నటిస్తున్నారు. తెలుగులో చేస్తున్న రెండు సినిమాల విషయానికి వస్తే ఒక సినిమా ప్రవీణ్ సత్తారు దర్శకత్వంలో చేస్తూ ఉండగా మరొకటి కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో చేస్తున్నారు.

కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో బంగార్రాజు సినిమా రూపొందుతోంది. సోగ్గాడే చిన్ని నాయన సినిమాకు ప్రీక్వెల్ గా బంగార్రాజు సినిమా రూపొందుతోంది. నిజానికి ఈ సినిమా ఉంటుందని సోగ్గాడే చిన్ని నాయన రిలీజ్ అయిన కొద్దిరోజులకే ప్రకటించారు.. కానీ ఈ సినిమా మొదలు కావడానికి ఇప్పటికీ బాలారిష్టాలు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. ఈ మధ్యనే ఈ సినిమా త్వరలోనే మొదలు కాబోతోందని నాగార్జున క్లారిటీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ లో ఉన్న ఈ సినిమా షూటింగ్ కొద్ది రోజుల్లో మొదలయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఈ సినిమా దర్శకుడు కళ్యాణ్ కృష్ణ ఇప్పటికే ప్రీ ప్రొడక్షన్ పూర్తి చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా మొదటి భాగంలో హీరోయిన్స్ గా రమ్యకృష్ణ అలాగే లావణ్య త్రిపాఠి నటించారు. ప్రీక్వెల్ గా తెరకెక్కిస్తున్న కారణంగా దాదాపు రమ్యకృష్ణ ఈ సినిమాలో నటించడం ఖాయమనే వాదన వినిపిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమాలో నటించేదుకు ఒక సీనియర్ నటిని తీసుకున్నారని అంటున్నారు. బంగార్రాజు సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించడానికి సీనియర్ నటి జయప్రదను సంప్రదించగా నాగార్జునతో కలిసి నటించడానికి ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందని అంటున్నారు. అంతే కాక ఈ సినిమాలో ఆమె నాగార్జున అత్తా పాత్రలో నటించే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అయితే ఇదంతా ప్రచారమే కాగా సినిమా యూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటిస్తే కానీ నిజమని చెప్పలేం.

As per latest buzz senior actress Jayaprada has been approached to play a key role in Bangarraju. Reports state that the veteran actress has given a nod to star with Nagarjuna.