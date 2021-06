ఈరోజు గాన గంధర్వుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రమణ్యం ప్రథమ జయంతి అనే విషయం తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని సినీ సెలబ్రిటీలు ఇతర ప్రముఖులు పంచుకుంటున్నారు. అయితే ఎస్.పీ.బాలసుబ్రహ్మణ్యం అభిమానులకు ఒక శుభవార్త లాంటి విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Padutha Theeyaga is an Telugu-language Reality television singing show that is aired on ETV Telugu. The show used to be hosted by S. P. Balasubrahmanyam, a legendary Playback singer, after his demise reports says that sp charan is going to host it.