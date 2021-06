అప్పటి నుంచి టెన్షన్ లో సుకుమార్.. అండగా నిలిచిన భార్య!

మ్యాథ్స్ లెక్చరర్ గా కెరీర్ ప్రారంభించిన సుకుమార్ తర్వాత కాలంలో దర్శకుడిగా మారి అనేక సంచలన విజయాలు అందుకున్నాడు. ఇప్పటికీ ఆయన సినిమా వస్తుందంటే అందరి కళ్ళు సినిమా మీద ఉంటాయి. అయితే కొద్ది కాలంగా సుకుమార్ టెన్షన్ లో ఉన్నారు. తాజాగా ఆయన భార్య సుకుమార్ టెన్షన్ తీరేలా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారని అంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Few months ago Sukumar lost his close friend and manager Prasad who used to manage his all works as well as production house Sukumar Writings. Now, according to the latest update, Sukumar’s wife, Tabitha will take over Sukumar Writings.