తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు మనవడిగా కల్వకుంట్ల హిమాంషు రావు మీడియాలో హైలెట్ అయ్యారు. పలు మార్లు అనేక వివాదాలకు కేంద్ర బిందువు అయ్యాడు. అయితే తాజాగా తనపై వస్తున్న రూమర్లకు, గాసిప్స్‌కు తెర దించే ప్రయత్నం చేస్తూ హిమాంషు చేసిన ట్వీట్ మీడియాలోను, సోషల్ మీడియాలోను హైలెట్ అయింది. అయితే హిమాంషు చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు సాధారణ ప్రజలతోపాటు రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. హిమాంషు రావు ట్వీట్ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Telangana Minister KTR son Himanshu Rao Kalvakuntla tweet goes viral. Himanshu Rao wrote that I just wanted to clear something, I will never enter politics because I have my dreams to pursue and goals to achieve. Thank you! Hope you have a great day.