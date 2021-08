షాకింగ్ : టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ మధ్య విభేదాలు.. టెన్షన్ లో ఫాన్స్, అసలేం జరుగుతోంది?

ఒకరకంగా ప్రేక్షకులకు సినీ తారలు అంటే చాలా అభిమానం. మరీ ముఖ్యంగా తమ అభిమాన హీరో హీరోయిన్ల గురించి అనేక విషయాలు తెలుసుకోవాలని అభిమానులు తహతహలాడుతుంటారు. సినిమా హీరో హీరోయిన్లు, నటీనటుల గురించి ఎలాంటి విషయం బయటకు వచ్చినా అది హాట్ టాపిక్ గా మారుతూ ఉంటుంది. సినీ సెలబ్రిటీల పర్సనల్ విషయాల మీద కూడా ఇటు అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకులు కూడా ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉంటారు. తాజాగా టాలీవుడ్ లో స్టార్ కపుల్ విడాకుల బాటలో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. గత కొద్ది రోజులుగా వారి మధ్య సఖ్యత లేదని ఈ పరిణామాలు ఎంత వరకు వెళ్తాయో టెన్షన్ లో ఫ్యాన్స్ ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

According to latest reports all’s not well with a young couple in tollywood and they are heading towards a divorce.