తెలంగాణలో లాక్ డౌన్ ఎత్తివేయడంతో మరోసారి సినిమాల హడావుడి మొదలు కాబోతోంది. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నైట్ కర్ఫ్యూ కొనసాగుతోంది. రేపో మాపో ఏపీలో కూడా పూర్తిగా పరిస్థితులు అదుపులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా అన్ని రకాల సినిమాలు ఆగస్టు నుంచి రావచ్చని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ క్రమంలో పవన కళ్యాణ్ సినిమా అందరికంటే ముందుగానే రానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

With the lifting of the lock down in Telangana, the rush of movies is about to start once again. Night curfew is currently in force in Andhra Pradesh. Even in the Repo Mapo AP the conditions are likely to be completely under control. It seems that all kinds of movies can come from August, no matter how small. However, it seems that Pavana Kalyan's film will come earlier than everyone else in this series.