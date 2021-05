హీరోగా డైరెక్ట్ తెలుగు సినిమా.. సేతుపతి గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఎవరితో అంటే?

నటుడు కావడానికి అష్టకష్టాలు పడి చివరికి హీరో స్థాయికి ఎదిగాడు విజయ్ సేతుపతి. అలా జాతీయ అవార్డ్ కూడా పొంది జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు సంపాదించాడు. కంపెనీ ఆర్టిస్ట్ గా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆయన తనదైన నటనతో ఒక పక్క హీరోగా సినిమాలు చేస్తూ మరో పక్క క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మంచి పాత్రల్లో నటిస్తూ విలన్ గా అవకాశాలు వచ్చినా కాదనకుండా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఈ ఏడాది ఆయన విలన్ గా నటించిన ఉప్పెన సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఇక తాజాగా ఆయన హీరోగా డైరెక్ట్ తెలుగు సినిమా చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Tamil star Vijay Sethupathi has now gained a craze in Andhra Pradesh and Telangana. With the huge success of ‘Uppena’ the actor approchaed to do a direct telugu movie as lead.