ఆ హీరోకు ఒకేసారి 100కోట్లు ఇస్తున్న దిల్ రాజు.. ప్రభాస్ రికార్డును బ్లాస్ట్ చేసేలా ఉన్నాడు

స్టార్ హీరోల రెమ్యునరేషన్స్ ఈ రోజుల్లో పెట్రోల్ రేట్ల కంటే వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. సినిమా మేకింగ్ ను బట్టి అలాగే పాన్ ఇండియా రేంజ్ ను బట్టి కూడా పారితోషికం డోస్ పెంచుతున్నారు. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఒక స్టార్ హీరోకు తెలుగు నిర్మాత దిల్ రాజు 100కోట్ల రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే 10కోట్ల వరకు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారని టాక్ వస్తోంది.

English summary

Remunerations for star heroes are rising faster than petrol rates these days. The reward dose is increased depending on the film making as well as the pan India range. It seems that Telugu producer Dil Raju is giving a remuneration of Rs 100 crore to a star hero like never before. Talk is coming that he has already given an advance of up to Rs 10 crore.