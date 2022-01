Akhanda 50 Days celebrations ఎవరైనా హిందూ ధర్మం జోలికి వస్తే ఇక అంతే.. అఖండగా బాలకృష్ణ వార్నింగ్

తెలుగు సినిమా చరిత్రలో అఖండ విజయం చిరస్మరణీయమైనది. ఏపీలో అనేక ప్రతికూలతలను, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనావైరస్ పరిస్థితులను ఎదురించి ఈ సినిమా అఖండమైన విజయం సాధించింది. దాదాపు 103 సెంటర్లలో 50 రోజులు పూర్తి చేసుకొన్నది. ఇటీవల కాలంలో బాహుబలి తర్వాత అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన చిత్రంగా అఖండ హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని సుదర్శన్ సినిమా థియేటర్‌లో జరిగిన వేడుకలో బాలకృష్ణ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బాలయ్య మాట్లాడుతూ..

Nandamuri Balakrishna's Akhanda successfully completes 50 days run in 103 centres which is a rare feat in recent times, not just in Tollywood, but in entire Indian film industry. The film which was made on highest ever budget for Balakrishna has done a business of Rs 200 Cr which includes theatrical gross and non-theatrical revenue.