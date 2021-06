మరో అవతారం ఎత్తబోతున్న నాగార్జున: త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా హవాను చూపిస్తూ దూసుకుపోతున్నాడు కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున. ఏఎన్నార్ కుమారుడిగా సినిమాల్లోకి ప్రవేశించినప్పటికీ.. తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును అందుకుని స్టార్‌గా ఎదిగిపోయాడు. అదే సమయంలో వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ సత్తా చాటాడు. ఇలా జయాపజయాలతో సంబంధం లేకుండా ప్రాజెక్టులను పట్టాలెక్కిచేస్తున్నాడు. అదే సమయంలో ఫిజిక్‌లోనూ కుర్రాళ్లకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే నాగ్ తాజాగా ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలుస్తోంది.

చాలా కాలంగా సినీ హీరోగా సత్తా చాటుతోన్న అక్కినేని నాగార్జున.. 'మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు' షో ద్వారా బుల్లితెరపైకి కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ షోతో తన సత్తాను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాడు. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు డిజిటల్ వరల్డ్‌లోకి సైతం ప్రవేశించబోతున్నాడని చాలా రోజులుగా ఓ న్యూస్ తెగ వైరల్ అవుతోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం.. నాగార్జున ఓ వెబ్ సిరీస్‌లో నటించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశారట. ఓ భారీ ఓటీటీ సంస్థ దీన్ని తెరకెక్కించబోతుందని అంటున్నారు. యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా సాగే ఈ సిరీస్‌లో నాగ్ పాత్ర హైలైట్‌గా ఉంటుందని సమాచారం.

ఇదిలా ఉండగా.. ప్రస్తుతం నాగార్జున.. విలక్షణ చిత్రాల దర్శకుడిగా పేరొందిన ప్రవీణ్ సత్తారుతో ఓ యాక్షన్ మూవీ చేస్తున్నాడు. ఇందులో కాజల్ అగర్వాల్ హీరోయిన్‌గా చేస్తోంది. మరోపక్క.. త్వరలోనే 'బంగార్రాజు' అనే చిత్రాన్ని కూడా పట్టాలెక్కించనున్నాడు. ఇది సూపర్ హిట్ మూవీ 'సోగ్గాడే చిన్ని నాయన' అనే సినిమాకు ప్రీక్వెల్‌గా రూపొందనున్న విషయం తెలిసిందే. వీటితో పాటు తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై కొన్ని సినిమాలు నిర్మించేందుకు సన్నాహాలు కూడా జరుపుతున్నట్లు చాలా రోజులుగా ప్రచారం జరుగుతోంది.

