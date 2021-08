Akshay Kumar ను ఢీకొట్టే హీరో ఎవరైనా ఉన్నా? ఆరేళ్లలో తిరుగులేని ట్రాక్ రికార్డ్.. వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోగా!

బాలీవుడ్‌లో యాక్షన్ హీరోగా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన అక్షయ్ కుమార్ ఆ తర్వాత ఎలాంటి పాత్రనైనా అవలీలగా పోషించే నటుడిగా మారిపోయారు. ఒక సినిమా నుంచి మరో సినిమాకు తన కెరీర్ గ్రాఫ్‌ను రేంజ్‌ను పెంచుకొంటూ పోతున్నారే తప్పా.. ఎక్కడ తగ్గినట్టు కనిపించడం లేదు. భారతీయ సినిమా రంగంలో ఇటీవల కాలంలో ఫ్లాఫ్ లేని హీరో ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అది వన్ ఓన్లీ అక్షయ్ కుమార్ మాత్రమే అని చెప్పవచ్చు.. మాస్, క్లాస్ ప్రేక్షకులను థియేటర్‌కు రప్పిస్తున్న అక్షయ్ కెరీర్ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Akshay Kumar is getting ready with Bell Bottom, Sooryavanshi. He is setting his goals with 150th movie. No flop in last six years since 2015.