అల్లు అర్జున్ మైండ్ బ్లోయింగ్ రెమ్యునరేషన్.. కెరీర్ లోనే మొదటిసారి అత్యధికంగా..

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో సినిమా మార్కెట్ తో పాటు హీరోల రెమ్యునరేషన్ కూడా అంతకంతకు పెరుగుతూనే ఉంది. బాహుబలి అనంతరం పాన్ ఇండియా సినిమాలు ఏ రేంజ్ లో సెట్స్ పైకి వచ్చాయో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. కానీ అన్ని సినిమాలు అనుకున్నంతగా ఆడడం లేదు. ఇక హీరోల మార్కెట్ మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు ఎంచుకునే స్టోరీలను బట్టి మారుతూనే ఉంది. ఇక అల్లు అర్జున్ రెమ్యునరేషన్ ఇప్పుడు సౌత్ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Along with the movie market in the Tollywood industry, the remuneration of heroes is also on the rise. Needless to say, the range of Pan India films after Bahubali came up on the sets. But not all movies play as well as expected. The market for heroes, however, is constantly changing depending on the stories you choose. Allu Arjun's remuneration has now become a hot topic in the South industry.