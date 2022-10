నందమూరి బాలకృష్ణ కెరీర్ పరంగా టాప్ గేర్‌లో దూసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు సినిమాలకే పరిమితమైన ఆయన ఇప్పుడు వినోద పరిశ్రమలో పలు విభాగాల్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా రాణిస్తున్నారు. తన 40 ఏళ్లకుపైగా సినీ కెరీర్‌లో టెలివిజన్‌లో హోస్ట్‌గా, వ్యాపార ప్రకటన రంగంలో బ్రాండ్ అంబాసిండర్‌గా కొత్త అవతారం ఎత్తారు. అయితే తాజాగా ఓ కంపెనీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా మారిన ఆయన భారీ రెమ్యునరేషన్ అందుకోవడం సినిమా పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశమైంది. ఆ రెమ్యునరేషన్‌ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Natasimham Balakrishna entered into new zone of his career. He is brand ambassador for Sai Priya Construnction group. Here are the details of whopping remuneration.