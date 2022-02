చాలా సంవత్సరాల తర్వాత శబరిమలకు చిరంజీవి.. డోలీలో వెళ్లవలిసి వచ్చిందంటూ నోట్!

మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఇటీవల తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకి సంబంధించి సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తో భేటీకి వెళ్లేందుకు సినీ ప్రముఖులను సమాయత్తం చేసి ఆయన అక్కడికి తీసుకు వెళ్ళారు. అయితే ఆయన ఇప్పుడు వరుస దైవ దర్శనాలతో బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఆయన శబరిమల వెళ్ళిన విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఆ వివరాలు

English summary

Tollywood star hero, Megastar Chiranjeevi, who paid a visit to the Statue to Equality located at Shamshabad in Telangana Saturday, also paid a visit to the Sabarimala temple Sunday. The actor has gone along with his wife Surekha.