దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ చియాన్ విక్రమ్ తీవ్ర అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్‌లో చేరడం అభిమానులను, సినీ వర్గాలను దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. తాను నటించిన పొన్నియన్ సెల్వన్ టీజర్ రిలీజ్‌కు ముందు విక్రమ్ చెన్నైలోని హాస్పిటల్‌లో చేరడంపై అనేక ఊహాగానాలు, రూమర్లు మీడియాలో వచ్చాయి. అయితే కుమారుడు ధ్రువ్.. తన తండ్రి ఛాతీలో నొప్పి కారణంగా హాస్పిటల్‌లో చేరానని క్లారిటీ ఇవ్వడంతో రూమర్లకు తెర దించారు. అయితే అనారోగ్యాన్ని లెక్క చేయకుండా విక్రమ్ ఓ ఫంక్షన్‌కు హాజరుకాబోతున్నారనే వార్త అభిమానుల్లో సంతోషాన్ని నింపింది. ఆ వార్త వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Chiyaan Vikram to attend Cobra Audio release function in chennai. Ajay Gnanamuthu tweeted that, The Grand Audio Launch Of #Cobra on July 11 at #PhoenixMarketcityChennai with the PRESENCE OF #CHIYAANVIKRAM See you all there. An arrahman musical."