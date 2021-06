ఆ మూవీ కోసం వెంకటేష్ ప్రయోగం: ఒకేసారి రెండు రకాలుగా చెప్పిన స్టార్ హీరో

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో వేగంగా సినిమాలు చేసే హీరోల్లో దగ్గుబాటి వెంకటేష్ ఒకరు. కెరీర్ ఆరంభం నుంచీ ఇదే పంథాను ఫాలో అవుతోన్న ఆయన.. జయాపజయాలతో ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం ఆయన 'నారప్ప' అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ షూటింగ్ పూర్తైంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రయోగత్మక చిత్రం కోసం వెంకటేష్ సరికొత్త ప్రయోగం చేశారని తాజాగా ఓ ఆసక్తికరమై వార్త ఫిలిం నగర్ ఏరియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

'నారప్ప' సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్ ఆయన తండ్రి కొడుకుగా రెండు పాత్రలను పోషిస్తున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ఇటీవలే ఈ సినిమాకు ఆయన డబ్బింగ్ పూర్తి చేశారట. ఈ చిత్రంలో ఆయన నటించేది రెండు పాత్రలు కాబట్టి.. రెండు రకాల విభిన్నమైన వాయిస్‌లతో డబ్బింగ్ చెప్పారని తెలుస్తోంది. అంటే తండ్రిగా చేసిన పాత్రకు గంభీరంగా.. కొడుకుగా చేసిన పాత్రకు సాఫ్ట్‌గా డైలాగులు చెప్పారట. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఈ రెండు పాత్రలకు మిమిక్రీ చేసినట్లు లెక్క. ఒక సినిమా కోసం ఇంత డెడికేషన్‌తో పని చేసిన ఆయనపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రాబోతున్న 'నారప్ప'.. తమిళంలో ధనుష్ హీరోగా నటించిన 'అసురన్'కు రీమేక్‌గా వస్తోంది. సురేష్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ ప్రైవేట్ లిమిటెట్, వీ క్రియేషన్స్‌ పతాకాలపై డీ సురేష్‌బాబు, కలైపులి ఎస్‌ థాను సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ప్రియమణి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా పోస్టర్లకు భారీ స్థాయిలో స్పందన వచ్చింది. ఇక, ఈ మూవీని మే 14న విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. కానీ, కరోనా కారణంగా అది సాధ్య పడలేదు. దీంతో మరికొన్ని రోజుల్లోనే కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేస్తారని తెలుస్తోంది.

English summary

Tollywood Senior Hero Daggubati Venkatesh Now Doing Naarappa Movie Under Srikanth Addala Direction. He Playing Dual Role In This Film. Now He Done variety Dubbing for This Movie.