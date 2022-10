రెబెల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు ఫ్యామిలీ నుంచి సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. చాలా తక్కువ సమయంలోనే టాలీవుడ్‌లో టాప్ హీరోగా ఎదిగిపోయాడు ప్రభాస్. చాలా కాలం పాటు తెలుగులో మాత్రమే సినిమాలు చేసిన అతడు.. రాజమౌళి తెరకెక్కించిన 'బాహుబలి' తర్వాత నుంచి పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయాడు. అంతేకాదు, అప్పటి నుంచి ఏక కాలంలో వరుసగా అన్నీ భారీ సినిమాలు చేస్తూ దేశ వ్యాప్తంగా సత్తా చాటుతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాస్ తన పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ సందర్భంగా అతడి రెమ్యూనరేషన్, ఆస్తుల గురించి చూద్దాం!

English summary

Pan India Star Hero Prabhas Birthday Today. On The Occasion of His Birthday.. Let we Know about his Net Worth and Remuneration Details.