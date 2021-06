మరోసారి కండలు చూపించి షాక్ ఇచ్చిన నాగశౌర్య.. బాక్సాఫీస్ లాంటి బాడీ!

ఈరోజుల్లో లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ ను కాపాడుకోవడం చాలా కష్టమైన పని. క్లాస్ హీరోగా రొటీన్ సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళితే కూడా ఎక్కువ కాలం నిలదొక్కుకోలేరు. వరుణ్ సందేశ్, తరుణ్ వంటి హీరోలు కాస్త విభిన్నంగా ట్రై చేయకపోవడం వల్ల కూడా ఆ క్రేజ్ ను కంటిన్యూ చేయలేకపోయారు. అయితే నేటితరం యువ హీరోల్లో మొన్నటి వరకు అదే తరహాలో క్రేజ్ అందుకున్న నాగ శౌర్య ఇప్పుడు రొటీన్ గా కాకుండా కాస్త భిన్నంగా ట్రై చేస్తున్నాడు.

ఊహలు గుగుసలాడే సినిమాతో హీరోగా మొదలైన నాగశౌర్య ప్రయత్నం పడి లేస్తున్న కెరటంలానే సాగుతొంది. ఒక సక్సెస్ చూసే లోపే వరుసగా డిజాస్టర్స్ ఎదుర్కొంటున్నాడు. కెరీర్ లో ఇప్పటివరకు బిగ్గెసి హిట్ గా నిలిచిన చిత్రం ఛలో మాత్రమే. ఆ సినిమా అనంతరం మళ్ళీ నాగశౌర్య అలాంటి బాక్సాఫీస్ హిట్ చూడలేదు. కానీ తన బాడీని మాత్రం బాక్సాఫీస్ రేంజ్ లో మారుస్తున్నాడు.

రీసెంట్ గా ఒక ఫొటోను విడుదల చేయగా అందులో నాగశౌర్య తన సరికొత్త ఫిట్నెస్ ను చూపించాడు. చూస్తుంటే త్వరలోనే యాక్షన్ స్టైల్ తో ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాడని అనిపిస్తోంది. లక్ష్య స్క్పోర్ట్స్ డ్రామాతో పాటు నాగశౌర్య మరో మూడు విభిన్నమైన సినిమాలతో రానున్నాడు. అందులో వరుడు కావలెను అనే సినిమా త్వరలోనే రిలీజ్ కానుంది. పలానా అబ్బాయి పలానా అమ్మాయి అనే సినిమాతో పాటు అనీష్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో చేస్తున్న సినిమా కూడా ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది. మరి ఈ సినిమాలతో నాగశౌర్య ఏ రేంజ్ లో సక్సెస్ అందుకుంటాడో చూడాలి.

English summary

Nagashourya 's effort continues like a falling wave. Less than one sees success is facing consecutive disasters. Chalo is the only film in his career to have been a big hit so far. Nagashourya has never seen such a box office hit again after that movie. But he is changing his body at the box office range.