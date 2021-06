'సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉజ్వలంగా ఎదిగి పాతాల లోకంలోకి పడిపోయిన సినీ తారలు ఎక్కువ మందే కనిపిస్తారు. ఆర్థికపరంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఎలాంటి నష్టాలు వారిని కిందకు ఎలా తోస్తాయో అనే విషయాన్ని అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి వాళ్లను చూస్తే తెలుస్తుంది. అలాగే కష్టాలను సమర్ధవంతంగా ఎదురించి మళ్లీ ఉన్నత స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కూడా బిగ్‌బీని చూసి స్పూర్తి పొందవచ్చు. అదే దారిలో జాకీ ష్రాఫ్‌ ప్రయాణించాడు. ఓ దశలో దివాలా తీసిన ఆ నటుడు మళ్లీ ఎలా కుదురుకొన్నారనే విషయాన్ని తాజాగా బాలీవుడ్ మీడియాతో పంచుకొన్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Jackie Shroff reveals How he become bankruptcy in the business. and How his Son Tiger Shroff's got back his properties and house. he showered praises on Tiger shroff love and sacrifices.