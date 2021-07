ఎన్టీఆర్ పేరిట మరో రికార్డు.. ఫ్యాన్స్ ఎక్కడా తగ్గట్లేదుగా!

యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ మరియు అతని అభిమానులు ట్విట్టర్లో కొత్త రికార్డు సృష్టించారు. ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఒక మల్టీస్టారర్ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఆర్ ఆర్ ఆర్ పేరిట తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో మెగా హీరో రామ్ చరణ్ తేజ్ కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. చరిత్రలో ఎప్పుడూ కలుసుకోని కొమరం భీమ్, అల్లూరి సీతారామ రాజులు కలుసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనే కోణంలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు దర్శకధీరుడు రాజమౌళి.

ఇక ఎన్టీఆర్ మే 20న, తన పుట్టిన రోజున ఆర్ ఆర్ ఆర్ నుండి కొమరం భీమ్ కు సంబంధించిన పోస్టర్ ను విడుదల చేశాడు. ఈ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. తాజాగా ఈ ట్వీట్ 200 k కి పైగా రిప్లై లను సాధించింది. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి 200 k ప్రత్యుత్తరాలను చేరుకున్న తొలి ట్వీట్ ఇది. కరోనా వైరస్ చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో ఎన్టీఆర్ ఈ ట్వీట్ చేశాడు.

కాబట్టి, ఆయన ఆరోగ్యం గురించి అప్డేట్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానుల నుంచి చాలా రిప్లైలు వచ్చాయి. అలా ఈ ట్వీట్ బాగా వైరల్ అయింది. ఇక ఎన్టీఆర్ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ చివరి షెడ్యూల్‌తో షూటింగ్ తిరిగి ప్రారంభించాడు. ఇక లాక్ డౌన్ కు ముందు అక్టోబర్ 13 న దసరా స్పెషల్ గా ఆర్ఆర్ఆర్ రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. అయితే వాయిదా వేయడం తప్పదని భావిస్తున్నా ఇప్పటికీ మేకర్స్ దానిని ఇంకా ధృవీకరించలేదు. ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన తాజా పోస్టర్‌ లో కూడా విడుదల తేదీగా 'అక్టోబర్ 13' అని ఉంది. చూడాలి మరి ఏం జరగనుంది అనేది.

English summary

Young Tiger NTR fans have made a new record on Twitter. his tweet got more than 200K replies. This is the first-ever tweet from the Telugu film industry to reach 200K replies.