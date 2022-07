నందమూరి తారక రామారావు ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ హీరోగా నటిస్తూ నిర్మిస్తున్న చిత్రం బింబిసార. విశిష్ట్ నూతన దర్శకుడిగా పరిచయమవుతూ రూపొందించిన ఈ చిత్రానికి ఎంఎం కీరవాణి, చిరంతన్ భట్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. హరికృష్ణ కే నిర్మిస్తున్న చిత్రం ఆగస్టు 5వ తేదీన రిలీజ్ కానున్నది. ఈ నేపథ్యంలో బింబిసార ట్రైలర్‌ను హైదరాబాద్‌లోని ఓ కార్యక్రమంలో రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్బంగా కల్యాణ్ రామ్ మాట్లాడుతూ ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు.ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Kalyan Ram's Bimbisara movie tralier witnesses high action, drama, emotions. Kalyan Ram said that, Bimbisara will have franchise. If everything goes right, NTR will be seen in sequels.