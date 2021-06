బన్నీ కోసం ప్లాన్ సెట్ చేసిన దిల్ రాజు.. ఐకాన్ స్టార్ట్ కాబోయేది ఎప్పుడంటే?

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా ఇండియా మొత్తంలో అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో పుష్ప కూడా ఉన్నట్లు ఇప్పటికే ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది. రెండు భాగాలుగా రాబోతున్న ఈ సినిమా కోసం అల్లు అర్జున్ గట్టిగానే కష్టపడుతున్నాడు. ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చిన అనంతరం బన్నీ వెంటనే మరొక సినిమాకు షిఫ్ట్ అవ్వనున్నాడు. అదే ఐకాన్ సినిమా. ఇక దాని తరువాత పుష్ప 2 రాబోతోంది.

వేణు శ్రీరామ్ చెప్పిన ఐకాన్ కథకు ఏడాది క్రితమే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన బన్నీ ఆ కథను ఏ మాత్రం వదిలి పెట్టలేదు. తనకు నచ్చేలా మళ్ళీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టుగా మలుచుకున్నట్లు టాక్ వచ్చింది. ఇక సినిమాను ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారనే విషయంలోకి వెళితే ఇటీవల నిర్మాత దిల్ రాజు బన్నీకి అనుకూలంగా ఉండేలా షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసినట్లు సమాచారం.

ఆగస్ట్ లో పుష్ప పనులన్నీ అయిపోయాక సెప్టెంబర్ లో ఐకాన్ రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఫినిష్ అయ్యేలా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. షూటింగ్ స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ బ్రేకులు పడకుండా ఐదారు నెలల్లో ఫినిష్ చేయాలని ఒక టార్గెట్ అయితే సెట్ చేసుకున్నట్లు సమాచారం. దర్శకుడు కూడా కథను బన్నీ రేంజ్ కు తగ్గట్లుగానే రెడీ చేసినట్లు సమాచారం. ఇక సినిమాలో అల్లు అర్జున్ కళ్లు లేని వాడిగా కూడా కనిపిస్తాడని మరొక టాక్ వైరల్ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. మరి సినిమా విడుదల అనంతరం బన్నీ కెరీర్ కు ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందో చూడాలి.

It has already been clarified that Pushpa is one of the most eagerly awaited movies not only in the Tollywood industry but all over India. Allu Arjun is working hard for the upcoming two-part film. Bunny will be shifting to another movie soon after the first part arrives.