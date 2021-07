తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో పాఠం… అది కదా పవన్ కళ్యాణ్ రేంజ్ అంటే?

తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కి ఉన్న క్రేజ్ ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. చిరంజీవి తమ్ముడిగా సినిమాల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆయన అనతి కాలంలోనే తన కంటూ సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఏర్పరచుకున్నాడు.. తాజాగా ఆయన గురించి, ఆయన పార్టీ తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఒక పాఠమే ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఆయన క్రేజ్ ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.. వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Jana Sena Party is an Indian Regional political party based in Andhra Pradesh and Telangana, India. It was founded by Tollywood actor and politician Pawan Kalyan on 14 March 2014. recently lesson about pawan kalyan's janasena in palamuru university political science subject has been found