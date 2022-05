సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నిర్మాతగా జీఎంబీ బ్యానర్‌పై రూపొందిన చిత్రం మేజర్. ముంబై నగరంపై పాక్ ముష్కరులు దాడి జరిపిన సమయంలో తాజ్ హోటల్‌లో బస చేసిన ప్రజలను రక్షించే క్రమంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మేజర్ సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ జీవిత కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. అయితే ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను హైదరాబాద్‌లోని ఏఎంబీ థియేటర్‌లో ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహేష్ బాబు, సాయి మంజ్రేకర్, అడివి శేషు, అనురాగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం మహేష్ బాబు మాట్లాడుతూ..

English summary

Super Star Mahesh Babu attended Major Trailer Launch event. He said, He will not act his father Krishna biopic. but He will produce if somebody comes forward.