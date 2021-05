బ్లడ్ బ్యాంక్ తరువాత.. మరో భారీ సేవకు సిద్దమైన మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. కోవిడ్ రోగుల కోసం ప్రతి జిల్లాలో..

మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఏ స్థాయి నుంచి వచ్చారో అందరికి తెలిసిందే. ఎంతో కష్టపడి ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా మెగా అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా నిలుస్తూ ఒక మంచి నటుడిగా కూడా సక్సెస్ అయ్యారు. ఇక ఆ స్థాయికి రావడానికి ఎంత కష్టపడినా కూడా అభిమానుల సపోర్ట్ లేకుంటే అది సాధ్యమయ్యేది కాదని చెబుతుంటారు. అభిమానులంటే అమితంగా ఇష్టపడే మెగాస్టార్ మరో భారీ సహాయానికి శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు.

English summary

In the current Covid situation to prevent deaths from lack of Oxygen supply megastar chiranjeevi has decided to start Chiranjeevi Oxygen Banks at district level.Efforts are on to make these operational within a week's time.