సుదీర్ఘ కాలంగా తనదైన సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించి.. కొన్నేళ్ల నుంచి ఇండియా మొత్తం తన హవాను చూపిస్తూ దూసుకుపోతున్నాడు రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్. చాలా కాలం వరకూ తెలుగు సినిమాలను మాత్రమే చేసిన అతడు.. 'బాహుబలి' నుంచి పంథాను మార్చుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి పాన్ ఇండియా చిత్రాల్లోనే నటిస్తున్నాడు.

దీంతో అతడు దేశ వ్యాప్తంగా ఫాలోయింగ్‌ను, మార్కెట్‌ను గణనీయంగా పెంచుకుని సందడి చేస్తున్నాడు. ఈ ఉత్సాహంతోనే వరుస పెట్టి ఎన్నో సినిమాలను సైతం చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ప్రభాస్ ఇప్పుడు మరో తెలుగు డైరెక్టర్‌తో సినిమా చేయబోతున్నాడని ఓ న్యూస్ వైరల్ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా దీని గురించి ఓ వార్త బయటకు వచ్చింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

