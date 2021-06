Sushant Singh Rajput చనిపోయే నాటికి.. రెమ్యునరేషన్ ఎంత.. ఆస్తులు విలువ ఏ మేరకు అంటే!

బాలీవుడ్ నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ మరణం కోట్లాది మంది అభిమానులను, సినీ ప్రేక్షకులను, ప్రముఖులను తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. ఆయన మరణించి జూన్ 14వ తేదీకి ఏడాది గడుస్తున్నప్పటికీ ఆ మహా విషాదం నుంచి సాధారణ ప్రజలు తెరుకోలేకపోతున్నారు. ఆయన ఆకస్మిక మృతికి లక్షలాది మంది నివాళులర్పిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సుశాంత్ సింగ్‌కు వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మరిన్ని అంశాలు మీ కోసం..

Bollywood actor Sushant Singh Rajput died on June 14th at Mumbai in suspicious circumstances. June 14th, 2021 is his first death anniversary. In this occassion, His remuneration, assets Net Worth become highly discussion topic.