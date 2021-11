నందమూరి ఫ్యామిలీ నుంచి సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినా.. యాక్టింగ్, డ్యాన్స్, డైలాగ్స్, ఫైట్స్, సింగింగ్, హోస్టింగ్ ఇలా అన్నింట్లోనూ రాణిస్తూ సత్తా చాటుతున్నాడు యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్. కెరీర్ ఆరంభంలోనే ఎన్నో హిట్లను తన ఖాతాలో వేసుకున్న అతడు.. మధ్యలో కొన్ని పరాజయాలను చవి చూశాడు. అయినప్పటికీ ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా దూసుకుపోతున్నాడు. ఇలా ఇప్పుడు వరుస విజయాలతో ఫుల్ ఫామ్‌తో కనిపిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే పలు ప్రాజెక్టులను ప్రకటించిన తారక్.. వాటిని ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఎన్టీఆర్ గురించి ఓ ఆసక్తికరమైన వార్త బయటకు వచ్చింది. ఆ వివరాలు మీకోసం!

Tollywood Young Hero Jr NTR Busy with RRR. After This He will do a film with Koratala Shiva. Now Three Writer Script Work for This Movie.